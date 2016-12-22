Москва, 22 декабря, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало исключение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко из состава Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление сделала сегодня, 22 декабря, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Она напомнила, что Киев использовал Савченко в своей информационной кампании против России. «Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом (ПАСЕ)», — отметила Захарова.

Савченко действительно была избрана в Верховную раду и стала делегатом от Украины в ПАСЕ, находясь в российской тюрьме. Имя Савченко использовалось, как символ борьбы против России.

«А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — напоминает Захарова.

Действительно, Савченко, которая была помилована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, после возвращения на Украину начала активно критиковать власти. Недавно Савченко уже была исключена из фракции «Батькивщины».