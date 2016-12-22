Анкара, 22 декабря, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Минтранс России и генеральный директорат гражданской авиации Турции (SHGM) достигли договоренности о новых авиарейсах между странами, сообщается на официальном сайте SHGM.

Зал ожидания

Новые авиарейсы свяжут Стамбул с российскими аэропортами Жуковский и Грозный, а Москву с аэропортом Газипаша, расположенным в провинции Анталья. Кроме того, аэропорт Сочи выбран в качестве нового воздушного порта для турецких авиаперевозчиков.

Сообщение турецкого ведомства отмечает, что руководство SHGM и российского департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса восстанавливают сотрудничество России и Турции в сфере гражданской авиации после ухудшения двусторонних отношений, негативно повлиявшего как на авиационный, так и на туристический сектора.