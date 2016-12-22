Астана, 22 декабря, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Главной военной прокуратурой Казахстана начато досудебное расследование крушения истребителя Су-27 воинской части 21 751 министерства обороны республики, произошедшего 21 декабря в 25 километрах от города Талды-Кургана.

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Напомним, самолет разбился во время тренировочного ночного полета. Как сообщила пресс-служба министерства обороны, «летчик майор Адильбек Искаков приложил максимум усилий и смог отвести самолет от населенного пункта, после чего катапультировался. Место падения самолета засекречено, но, по некоторым данным, оно находится вблизи поселка Заречный в Алма-Атинской области.

«По данному факту Главной военной прокуратурой республики начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры Самата Сырлыбаева создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талды-Курганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления министерства внутренних дел. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия. О результатах досудебного расследования и принятом процессуальном решении проинформируем дополнительно», — сообщила сегодня, 22 декабря, пресс-служба ведомства.

Между тем, по мнению бывшего министра обороны Казахстана, а ныне депутата Сената (верхняя палата) парламента республики Мухтара Алтынбаева, причиной падения истребителя могла послужить неисправность в топливной системе.

«Причина, я думаю, даже до расследования, это связано с топливной системой или что-то с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас комиссия будет проверять, насколько все это было выполнено. В таких случаях полеты прекращаются, все самолеты проверяются», — заявил Алтынбаев.

Он также добавил, что упавший самолет, скорее всего, не новый.

«Цены на истребители сейчас совершенно разные, поэтому сложно говорить. Десятки миллионов долларов стоит новый самолет. А эти самолеты — им, наверное, лет 30. Уже подходит ресурс. Я не знаю, какой именно самолет упал, но если Су-27, то мы их пригнали в 1996 году. Это самолет, полученный еще от компенсации из России. Если 1996 год брать, то это уже 20 лет и, наверняка, лет 10 они до того работали. Там ресурс был уже на пределе. На счёт страховки не знаю, военные самолёты они, вряд ли, застрахованы. Я точно не знаю», — пояснил депутат Сената.

При этом бывший министр обороны высоко оценил профессионализм майора Искакова, который не позволил воздушному судну упасть на территории города.

«Самое главное, что летчик жив и действовал очень грамотно. Мне сразу позвонили. Хочется отметить его высокую подготовку, и он абсолютно спокойно докладывал ситуацию. Встал двигатель один — это уже сложная ситуация. Когда встал уже второй двигатель — он знает, что надо прыгать сразу. Он не стал прыгать. Пока в гидросистеме еще давление было, он отвернул самолет. И доложил, что уже отказала система управления. Все, самолет встал на ноль. И тогда уже, после этого он катапультировался», — пояснил Алтынбаев.

Он также добавил, что в Казахстане насчитываются около 30 истребителей Су-27.

Согласно официальным данным, физическое состояние летчика Адильбека Искакова оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом не имеется.

Отметим, крушения военных самолетов во время учебно-тренировочных полетов в Казахстане происходили уже несколько раз.

14 сентября 2004 года на военно-учебном полигоне Хлебодаровка в Актюбинской области вошел в плоский (неуправляемый) штопор и разбился самолет Як-18. Погибли пилот-инструктор и курсант актюбинского Военного института сил воздушной обороны им. Бегельдинова.

16 февраля 2007 года в 5 км от Караганды потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Погибли командир экипажа Денис Федотов и штурман-летчик майор Андрей Леонтьев.

Практически через год — 12 февраля 2008 года на аэродроме Жетыген в Алма-Атинской области учебно-боевой истребитель МиГ-29 разбился вскоре после взлета из-за отказа двигателей. Один из пилотов погиб.

23 апреля 2013 года в районе села Просторное в Карагандинской области потерпел крушение МиГ-31. Экипаж катапультировался. Один из летчиков — Марат Едигеев — погиб, второй получил ранения. В селе Просторное установлен памятник подвигу Марата Едигеева.

17 июля 2013 года на территории военного аэродрома в Актюбинске при заходе на посадку разбился самолет L-39. Погибли инструктор подполковник Евгений Виссарионов и курсант Арман Массалимов. Причина катастрофы — ошибки пилотирования.

24 сентября 2014 года в Алма-Атинской области потерпел крушение истребитель Су-27 Талды-Курганской авиабазы. Погибли оба пилота.

«По итогам расследования установлено, что причиной аварии явился переход самолета в неконтролируемое снижение, сопровождавшееся его вращением влево с большими значениями угловой скорости, вертикальными и боковыми перегрузками, сопутствием не информированного нарушения работоспособности командно-пилотажного прибора по каналу крена и отсутствие ориентиров. При не информированном нарушении информация, поступающая с датчиков на приборы, не соответствует фактическому значению, сигнал об отказе на информационное табло контроля не поступает, а также не поступает речевая информация, предупреждающая экипаж воздушного судна об отказах. Экипаж предпринял действия по исправлению пространственного положения соответствующим перемещением ручки управления самолетом влево. В результате данных действий самолет начал совершать вращательные движения влево и терять высоту. Экипаж не имел возможности своевременно оценить степень угрозы и продолжил бороться за живучесть самолета, пытаясь вывести его из режима вращения и снижения», — сообщили тогда по завершению расследования инцидента в Генеральном штабе вооруженных сил министерства обороны.

Отметим также, что в Казахстане идет широкомасштабная кампания по перевооружению армии. Основным поставщиком вооружения является Россия

В августе 2016 года страны приступили к переговорам по поставке как минимум четырех учебно-боевых самолетов Як-130 (производства корпорации «Иркут»), учебных Як-152 и двух военно-транспортных Ил-76МД-90А (производства ульяновского «Авиастар-СП»). Причем, Ил-76МД-90А могут быть поставлены в Казахстан уже в 2017—2018 гг.

Напомним также, что в 2015 году стороны заключили договор, позволяющий казахстанским вооруженным силам покупать военную технику по таким же ценам, по каким их приобретают российские военные. В конце 2015 года Казахстан получили пять зенитных ракетных комплексов С-300ПС из наличия Минобороны России (в скором времени должна состояться передача 170 ракет для них). Кроме того, Казахстан первым из СНГ закупил у России четыре истребителя Су-30СМ.

1 июня 2016 года на открытии в столице Казахстана Астане оборонной выставки KADEX-2016 было объявлено о том, что Россия поставит в Казахстан четыре вертолета Ми-35М постройки АО «Роствертол» (входит в состав АО «Вертолеты России»). Буквально недавно в интернет появились снимки, сделанные 12 декабря 2016 года в аэропорту Алма-Аты, на которых запечатлен один из первых полученных вертолетов Ми-35М.