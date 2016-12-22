Лондон, 22 декабря, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Федерация биатлона Норвегии потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать российских спортсменов, заподозренных в применении допинга. Это будет «хорошим примером для других зимних видов спорта». Соответствующее заявление размещено на сайте Союза биатлонистов Великобритании.

stevepb Допинг

Норвежская организация утверждает, что «систематическое применение допинга российскими спортсменами плохо влияет на биатлон». При этом норвежцы сослались на вторую часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«Мы призываем руководство IBU принять шаги, которые станут хорошим примером для других зимних видов спорта», — говорится в сообщении.

Норвежцы назвали масштабы применения допинга российскими спортсменами беспрецедентно высоким. «Федерация биатлона Норвегии поддерживает заявление чешского биатлонного союза», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря WADA направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. Среди фигурирующих в списке спортсменов есть те, кто в настоящее время участвуют в международных соревнованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря сборные Великобритании и Чехии по биатлону объявили бойкот восьмому этапу Кубка мира, который пройдёт в Тюмени с 9 по 12 марта. Позже появилось заявление от норвежской сборной: IBU должен отменить все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми».