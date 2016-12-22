Москва, 22 декабря, 2016, 10:29 — ИА Регнум. На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошло ЧП с одним из пассажиров. Мужчина, упав на рельсы, получил смертельные травмы, передает 22 декабря RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа

«На станции «Бибирево» на рельсы упал мужчина. Его достали и передали медикам. Позже он скончался», — говорится в сообщении.

По данным «Лайфа», мужчина упал с платформы ранним утром перед приближающимся составом. Для того, чтобы извлечь его тело из-под поезда, движение на станции было остановлено.

Однако в качестве места происшествия указана соседняя станция «Алтуфьево». В комментариях к публикации пользователи отметили, что на крайних станциях веток метро многие пассажиры стоят у самого края платформы, желая занять место в свободных вагонах. Именно это, по их мнению, зачастую приводит к трагедиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в движении поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро утром 22 декабря произошел сбой. В 7:20 утра движение составов от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное» было восстановлено.