Париж, 22 декабря, 2016, 10:10 — ИА Регнум. На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane-5. Ракета доставила на орбиту два спутника связи, об этом 22 декабря сообщает французский Национальный центр космических исследований (CNES) на своей странице в Twitter.

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«Два спутника успешно запущены на орбиту! Поздравляем нашу команду и наших партнеров с новым успешным полетом!» — говорится в сообщении.

С помощью Ariane-5 на геостационарную орбиту был выведен телекоммуникационный спутник Star One D1, владельцем которого является частный оператор связи в Латинской Америке Embratel Star One. Устройство обеспечит связь, теле‑ и радиовещание в странах Латинской и Центральной Америки и Карибском бассейне.

Кроме того, на орбиту выведен японский спутник JCSAT-15, предназначенный для обеспечения связи в районах Индийского океана и Океании. Оба спутника произвела американская компания Space Systems Loral.