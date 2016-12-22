Камчатский край, 8 сентября, 2011, 06:03 — ИА Регнум. Практически 250 тысяч тонн тихоокеанских лососей и гольцов добыли рыбаки Камчатки за период летней путины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве рыбного хозяйства региона, установлен абсолютный исторический рекорд по вылову рыбы в период путины.

Максимальный объем лососей в истории наблюдений был добыт в 1928 году - 202 тысячи тонн. "В 2009 году, считавшемся рекордным в новейшей истории, рыбаки Камчатки выловили около 190 тысяч тонн рыбы. Всего на сегодняшний день добыто 249,6 тысячи тонн лососей и гольцов. В том числе промышленным ловом - 246,3 тысячи тонн, любительским и спортивным ловом - 347 тонн, ловом в целях обеспечения традиционного образа жизни представителей коренных малочисленных народов Севера - 2,7 тысячи тонн, в исследовательских целях - 68 тонн. Рыбозаводами Камчатки для воспроизводства лососевых видов рыбы добыто 173 тонны", - сказали в министерстве.