Москва, 22 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Межрегиональный клиринговый банк» МКБ (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что «Межрегиональный клиринговый банк» нарушал требования законодательства области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов «Межрегиональный клиринговый банк» занимал 487 место в банковской системе Российской Федерации.