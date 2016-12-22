«Межрегиональный клиринговый банк» лишился лицензии
Москва, 22 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Межрегиональный клиринговый банк» МКБ (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что «Межрегиональный клиринговый банк» нарушал требования законодательства области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
По величине активов «Межрегиональный клиринговый банк» занимал 487 место в банковской системе Российской Федерации.