ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «Столичная расчетная палата»
Москва, 22 декабря, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
По величине активов ООО НКО «Столичная расчетная палата» занимало 613 место в банковской системе Российской Федерации.