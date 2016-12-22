Москва, 22 декабря, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов ООО НКО «Столичная расчетная палата» занимало 613 место в банковской системе Российской Федерации.