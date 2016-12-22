Москва, 22 декабря, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 21 декабря закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,48% до 61,16 руб., курс евро/рубль — на 0,08%, до 63,80 руб. Рубль с открытия Мосбиржи ушёл в плюс на фоне роста нефтяных котировок. Их повышение вызвали данные по запасам сырой нефти в США нефти от Американского института нефти, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Дополнительные силы российская валюта черпала от налогового периода и аукционов Минфина. В первой половине дня курс доллар/рубль снизился до 60,86 руб., курс евро/рубль — до 63,47 руб.

21 декабря Минфин РФ провёл два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 45 млрд рублей. Облигации были размещены полностью. Спрос на 10-летние облигации совпал с предложением, на 3-летние — превысил в 2 раза.

После выхода еженедельных данных по рынку энергоносителей от Минэнерго баррель Brent подешевел на 1,73% до $54,51. Рынок ожидал сокращения запасов, а они за минувшую неделю увеличились на 2,3 млн баррелей. К закрытию дня курс доллара восстановился с 60,86 до 61,17 руб., курс евро — с 63,47 до 63,80 руб.

Если предположить что на тонком рынке Brent вернётся к уровню $55,10, курс доллара снизится до 60,70 руб. Если доллар будет дешеветь ко всем основным валютам, то на фоне повышения нефтяных котировок курс доллара снизится до 60,55 руб. По паре евро/рубль на часах похоже на разворот, поэтому падение ниже 63,47 не рассматривается.