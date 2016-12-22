Москва, 22 декабря, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Решением Басманного суда Москвы бывший председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод, обвиняемый в растрате, переведен под домашний арест. Об этом пишет газета «Известия».

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Под домашним арестом экс-глава «РусГидро» будет находиться до конца февраля 2017 года. Помимо Дода, под домашний арест помещен и бывший главный бухгалтер предприятия Дмитрий Финкель.

Дод и Финкель были арестованы в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты умышленно не отразили в отчетах компании за 2013 год убытки в размере более 12 млрд рублей, при этом Дод назначил себе премию более 353 млн рублей. Согласно расчетам, премия была завышена, по меньшей мере, на 73,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно о ходатайстве следствия об изменении меры пресечения фигурантам дела «РусГидро» Доду и Фенкелю. В обращении следователи просили заменить меру пресечения обвиняемым с заключения под стражу на домашний арест.