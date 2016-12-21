Санкт-Петербург, 22 декабря, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил стоимость проездных документов многоразового пользования на проезд в наземном пассажирском транспорте и метрополитене на 2017 год.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жетоны для проезда в метро

Ранее стало известно, что разовый проезд на всех видах общественного транспорта в Петербурге подорожает с 1 января сразу на 10 рублей: в автобусах, троллейбусах и трамваях — с 30 до 40 рублей; в метрополитене — с 35 до 45 рублей.

Стоимость проезда с использованием многоразовых проездных билетов возрастет не так резко, как и обещал ранее губернатор Георгий Полтавченко.

Например, наиболее популярный у горожан единый электронный билет «Подорожник», предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы, даст возможность платить за проезд в метро 36 рублей, с 1 по 10 поездку в месяц (ныне действующий тариф — 34 руб.) В наземном транспорте первые 10 поездок по «Подорожнику» обойдутся в 31 рубль (сегодня — 29 руб.)

При увеличении количества поездок в течение месяца стоимость одной поездки в метро может упасть вплоть до 32 рублей, а в автобусах, трамваях и троллейбусах — до 27 рублей.

Месячный единый проездной на трамвай, троллейбус, автобус и метро с 1 января подорожает с нынешних 2690 до 2900 рублей.

В 2017 году в Северной столице появятся новые виды проездных, которые ранее не были знакомы местным пассажирам. Например, суточные единые билеты: стоимость на 1 сутки — 180 рублей, на неделю — 680 рублей. Также появится единый билет на 90 минут, который будет стоить 70 рублей. Кроме того, у петербургских студентов будет возможность приобрести проездные на отдельные виды транспорта, а не единый на все виды.