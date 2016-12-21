Москва, 22 декабря, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Российская Федерация приостановила авиасообщение с Таджикистаном. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Yamal.aero Стюардессы авиакомпании «Ямал»

«Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 00 часов 22 декабря», — сказано в сообщении Минтранса.

Скандал разгорелся вокруг российской авиакомпании «Ямал», которой власти Таджикистана запретили осуществлять рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Худжанд и Душанбе. Свое решение таджикская сторона объясняет «отсутствием паритета». Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил, что на данный момент из аэропорта «Жуковский» в Таджикистан осуществляется достаточное количество рейсов, и увеличивать это количество Таджикистан не хочет.

Российская сторона указывает, что Таджикистан ранее дал разрешение авиакомпании «Ямал» выполнять рейсы из «Жуковского» в Худжанд и Душанбе. Такое решение зафиксировано в протоколе переговоров от 7 ноября нынешнего года.

В итоге власти Таджикистана заявили, что не дадут разрешение авиакомпании «Ямал» выполнять рейсы в Таджикистан из аэропорта «Жуковский» как минимум в течение этой зимы.

В ответ на это Россия приостановила авиасообщение с Таджикистаном.