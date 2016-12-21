Тбилиси, 21 декабря, 2016, 22:23 — ИА Регнум. В Тбилиси открылось посольство Белоруссии. На церемонии открытия присутствовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей и руководитель дипломатического ведомства Грузии Михаил Джанелидзе, передает агентство Tut.by.

пресс-служба МИД Грузии

«Официальное открытие нашего посольства, которое мы проводим сегодня, говорит о многом. Это говорит о том, что мы пришли сюда надолго и не собираемся уходить. Я уже сказал господину министру, что, наверное, мы допустили в свое время ошибку, что так долго не открывали наше дипломатическое учреждение здесь. Но эта ошибка сегодня исправлена», — заявил Макей, уточнив, что Минск рассматривает Грузию как «абсолютно дружественное нам государство».

Министр иностранных дел Белоруссии также посетил «линию оккупации» — так в Грузии называют границу с Южной Осетией и Абхазией, республиками, независимость которых признана Россией по итогам августовский войны 2008 года. В частности Макей побывал в деревне Хурвалети в Горийском районе возле границы с Республикой Южная Осетия.

Как уточняет агентство Tut. by, глава МИД Белоруссии «возложил венок к тбилисскому мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии». По сообщению пресс-службы белорусского дипломатического ведомства, это было сделано «в соответствии с форматом официального визита».

Напомним, что по итогам войны 2008 года погибли от 1600 до 2000 жителей Цхинвала (город был полностью разрушен в результате наступления грузинской армии) и близлежащих сел. Число беженцев с югоосетинской стороны превысило 30 тысяч человек. Потери Грузии в конфликте составили 112 человек, в том числе 55 человек в ходе боев. Что касается России, то в ходе операции по восстановлению мира погибли 11 миротворцев; совокупные потери Российской армии — 74 человека.