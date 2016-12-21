Киншаса, 21 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В окрестностях столицы Демократической Республике Конго (ДРК) раздались выстрелы, после того как поступили известия о гибели 26 человек в многочисленных протестах по всей стране, сообщает 21 декабря Reuters.

U.S. Army Africa Конголезская армия

Причины протестов — недовольство оппозиции тем, что президент Жозеф Кабила отказывается покидать свой пост несмотря на истекший мандат.

Африканские и Западные лидеры опасаются, что политический кризис может перекинуться за пределы государства, что может привести к повторению событий 1996−2003 годов.

Протесты начались 20 декабря, в тот самый момент, когда истек срок полномочий президента, что знаменовало собой отказ от конституционного правления.

Напомним, президент ДРК Жозеф Кабила отменил выборы, которые должны были пройти в ноябре 2016 года и перенес их на середину 2018, объяснив это технической невозможностью проведения оных вовремя. Данное событие оппозиция восприняла как узурпацию власти, что и привело к массовым беспорядкам в стране.