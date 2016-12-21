Ереван, 21 декабря, 2016, 17:05 — ИА Регнум. По приглашению президента Армении 21 декабря 2016 года в сопровождении высокопоставленной делегации с официальным визитом Армению посетил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани. Он встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

Администрация президента Армении

Как сообщили ИА REGNUM в администрации президента Армении, в ходе прошедших «в теплой атмосфере переговоров президенты двух стран обменялись мнениями относительно представляющих взаимный интерес вопросов политики, экономики, культуры, касающихся региональной и международной сферы».

Стороны оценили визит президента Исламской Республики Иран в Республику Армения как важный шаг, направленный на расширение отношений двух стран. Президенты Серж Саргсян и Хасан Рухани, выразив удовлетворение в связи с отношениями высокого уровня, основанными на многовековой дружбе двух народов, подтвердили свою решимость к дальнейшему расширению двусторонних отношений.

Президенты Республики Армения и Исламской Республики Иран сочли важной деятельности совместной межправительственной комиссии двух стран — достигнутые в ходе состоявшихся 22−24 декабря 2015 года в Ереване и 4−5 декабря 2016 г. в Тегеране заседаний совместной межправительственной комиссии соглашения, и подчеркнули необходимость их реализации.

Президенты подчеркнули важность реализации этих договоренностей в плане увеличения объемов товарооборота между двумя государствами и развития инфраструктур, повышения уровня сотрудничества в энергетике, транспорте, связи, промышленности и других отраслях экономики.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Рухани подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества, которое всегда способствовало развитию дружественных отношений между Арменией и Ираном, выразив уверенность, что сотрудничество между законодательными органами продолжит развиваться, придавая новый импульс добрососедским отношениям двух стран.

Президенты с удовлетворением отметили заметную активность в сфере межобластного сотрудничества, выразив пожелание стимулировать также дальнейшее развитие подобного взаимодействия.

Обоюдно подчеркнута важность расширения и развития транспортных возможностей между Арменией и Ираном. В этом контексте президенты подчеркнули в рамках международного коридора Север-Юг необходимость использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих через территории Армении и Ирана Персидский залив с Черным морем.

Президенты подчеркнули важность реализации и взаимной поддержки Республикой Армения и Исламской Республикой Иран экономических, транспортных, научно-технологических, гуманитарных и других совместных проектов.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Рухани подчеркнули важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики, а также эксплуатации 3-ей линии электропередач и увеличения объемов поставляемого из Ирана в Армению газа.

Стороны подчеркнули важность текущих переговоров между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим Союзом вокруг соглашения о торговле на льготных условиях и в этом контексте поддержку Республики Армения.

Президенты приветствовали отмену выездных и въездных виз между двумя странами для расширения деловых связей, экономической и инвестиционной деятельности, а также стимулирования туризма.

Президенты Республики Армения и Исламской Республики Иран сочли необходимым утверждение и дальнейшее укрепление прочного мира, стабильности и безопасности в регионе, для достижения этой цели подчеркнув важность приложения усилий, направленных на урегулирование существующих конфликтов, и расширения всестороннего регионального сотрудничества.

Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, президенты двух государств подчеркнули, что она должна урегулироваться мирным путем, на основании Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права.

Президенты двух государств выразили уверенность, что договоренности, достигнутые в результате положительного завершения состоявшихся вокруг ядерной программы Ирана переговоров, послужат во благо региональной и международной безопасности и стабильного развития.

Президенты двух государств подчеркнули необходимость продолжения нацеленных на всеобщий мир совместных консультаций вокруг актуальных региональных и международных проблем.

Президенты сочли актуальной проблему нераспространения оружия массового уничтожения, подчеркнув важность реализации положений договора «О нераспространении ядерного оружия».

Президенты двух стран подчеркнули большую необходимость скорейшего установления мира в Сирии, предотвращения дальнейшего распространения гуманитарных проблем и выселения людей. Президенты, коснувшись проблем международного терроризма и организованной преступности, выразили свою готовность в двусторонних и многосторонних рамках бороться против подобных угроз.

Президенты двух государств подчеркнули необходимость борьбы с насилием и экстремизмом, рассматривая диалог цивилизаций как важнейший фактор утверждения мира в мире и регионе, примерным проявлением которого является дружба и мирное сосуществование двух народов, основанное на глубоком уважении и толерантности в отношении религии и культуры друг друга.

Рухани пригласил Сержа Саргсяна совершить официальный визит в Исламскую Республики Иран. Приглашение принято с благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.