Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2016, 16:55 — ИА Регнум.



Donland.ru Шахтёры

В Ростовской области бывшим работникам обанкротившейся компании «Кингкоул» вновь начали возвращать долги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 декабря. Соответствующее поручение, как и в августе этого года, глава региона Василий Голубев дал ОАО «Региональная корпорация развития».

В пресс-службе уточнили, что первые выплаты будут направлены работникам угольной компании «Алмазная» за июнь 2015 года по спискам, предоставленным в октябре 2016 года конкурсными управляющими и согласованными специалистами министерства труда области. В списке зафиксировано около 1 тыс. человек на получение выплат на общую сумму около 14 млн рублей.

В 2017 году выплаты будут продолжены.

Кроме того, угледобывающие компании Дона безвозмездно отгрузят около 700 тонн топлива, несмотря на то, что действующим законодательством обеспечение пайковым углем работников приватизированных шахт не предусмотрено.

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Напомним, в августе-сентябре горнякам было направлено около 3 тыс. выплат за апрель-май 2015 года. Затем губернатор Ростовской области попросил правительство РФ помочь в выплате задолженности по зарплате перед шахтёрами «Кингкоула». Регион планировал эти деньги взять взаймы. Выплаты шахтёрам решено в дальнейшем продолжать посредством реализации имущества обанкротившейся компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственник угледобывающей компании накопил долг перед шахтёрами в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — около 2,5 тыс. человек.