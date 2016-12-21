Ереван, 21 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. По завершении состоявшихся 21 декабря в резиденции президента Армении армяно-иранских переговоров на высшем уровне были подписаны документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества в ряде отраслей между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.

Администрация президента Армении

В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании «О сотрудничестве в области спорта между Министерством спорта и по вопросам молодежи Республики Армения и Министерством спорта и по вопросам молодежи Исламской Республики Иран»; «О сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций между Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Армения и Министерством внутренних дел Исламской Республики Иран»; о сотрудничестве между Музеем истории РА и Национальным музеем ИРИ; «О сотрудничестве в сфере туризма между Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения и организацией по культурному наследию, ремеслам и туризму Исламской Республики Иран»; соглашение «Между Правительством Республики Армения и Правительством Исламской Республики Иран о совместном использовании пограничных ворот Мегри-Нурдуз»; принята также совместная декларация. Президенты Армении и Ирана подвели итоги встречи в заявлениях перед представителями средств массовой информации.

В частности, Серж Саргсян заявил: «Большая честь принимать в Армении в гостях президента соседней и дружественной Исламской Республики Иран и моего очень хорошего коллегу доктора Хасана Рухани. Невозможно передать всю глубину и охват отношений Армения-Иран, охарактеризовав их просто как дружественные. Мало найдется народов, которым выпала судьба тысячелетиями шагать бок о бок через перекрестки истории и сегодня продолжать тесное взаимодействие, испытывая особенное уважение по отношению друг к другу.

Армения, я уверен, и Иран, заинтересованы сделать максимальное для еще большего укрепления и развития дружественных отношений, которые основаны на традиционных богатых связях. Свидетельством этого является высокий уровень наших отношений с Ираном со времени независимости, совместные программы, оживленные взаимные визиты и, конечно, нынешний визит моего уважаемого коллеги, Его Превосходительства господина Хасана Рухани в нашу страну. Несомненно, намеченные сегодня к подписанию документы и достигнутые договоренности придадут новый импульс, чтобы поднять на качественно новый уровень армяно-иранское взаимодействие.

Мы сегодня провели всесторонние и содержательные обсуждения самых разных вопросов двусторонней повестки: подтвердили нашу решимость, направленную на совместную реализацию разработанных программ, отметили важность периодического проведения политических консультаций, обсудили вопросы, связанные со стимулированием связей между деловыми кругами в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре. Мы с уважаемым господином Президентом коснулись хода реализации соглашений, достигнутых на 14-ом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Я выразил глубокую благодарность своему коллеге за подчеркнутое уважение и заботу Ирана в отношении армянского культурного наследия, а также за традиционно заботливое отношение к армянской общине Ирана.

В результате договоренности, достигнутой между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, продолжает осуществляться обмен газа и электроэнергии. Исходя из соображений обеспечения необходимых объемов энергоносителей в Республике Армения в результате отмеченного обмена и в результате договоренностей, достигнутых на прошедших в Ереване четырехсторонних переговорах, мы коснулись задействования энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия.

Обменялись мыслями по поводу планов создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив — Черное море, осуществлением которых облегчится международная перевозка грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран. Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьезным стимулом для роста объемов товарооборота между нашими странами.

Мы обменялись мнениями также относительно региональных интеграционных процессов и подчеркнули важность тех возможностей сотрудничества, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе.

Продолжаем работу в направлении улучшения среды ведения бизнеса и инвестиционных регулировок для хозяйствующих субъектов двух стран. В этом контексте хочу особо подчеркнуть важность ликвидации въездных виз для граждан наших стран. Уверен, что повышение уровня взаимного знакомства наших народов будет способствовать также углублению торгово-экономических связей.

В этом плане, несомненно, я очень рад, что сегодня, параллельно с визитом, состоится обширный бизнес-форум в Ереване.

На нашей встрече, конечно, были затронуты также актуальные региональные и международные проблемы. Мы обменялись мнениями относительно реализации исторических договоренностей, достигнутых вокруг Иранской ядерной программы. Уверен, что они откроют новые горизонты развития перед трудолюбивым и творческим народом Ирана, являясь новым стимулом для оживления как нашего двустороннего, так и более широкого регионального взаимодействия.

Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и международные усилия, направленные на урегулирование ситуации. В этом плане важным является принятие два дня назад в Совете безопасности ООН резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Несомненно, Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Сирии, и особенно, в Алеппо.

Моему уважаемому коллеге, как всегда, и на этот раз представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, направленные на ликвидацию последствий апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Мы очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Мы подтвердили, что Нагорно-Карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе. Мы договорились с моим коллегой продолжать эту добрую традицию контактов на самом высоком уровне.

Я выразил благодарность президенту Исламской Республики Иран за приглашение в будущем году посетить Иран и сказал, что я с удовольствием обязательно приеду, потому что наши отношения просто обязывают».