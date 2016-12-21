Ставрополь, 21 декабря, 2016, 16:12 — ИА Регнум.



fleurh99 Овощи

В развитие тепличного хозяйства Ставропольского края до 2020 года будет вложено около 50 миллиардов рублей. Такие данные озвучил 21 декабря на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства края Владимир Ситников

Сегодня Ставропольский край выращивает 8% всех производимых в стране овощей закрытого грунта. Каждый десятый гектар теплиц, введённых в России — это теплицы Ставропольского края, передали ИА REGNUM слова министра в пресс-службе губернатора региона.

В настоящее время на территории региона работает 9 тепличных комплексов площадью 128 гектаров. В 2017 и 2018 годах будет введено ещё по 56 гектаров.

К 2020 году площадь теплиц должна увеличиться в крае до 300 гектаров. Это позволит ежегодно производить 100 тысяч тонн овощей и довести долю ставропольской продукции на российском рынке до 17%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году аграрии Ставропольского края получат на развитие свыше 220 млн рублей регионального бюджета. С учетом федеральных средств в 2016 году на эти цели было затрачено свыше 6 миллиардов рублей. Средства пошли на развитие перерабатывающей отрасли, животноводства и выращивание сельхозкультур.

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По итогам 10 месяцев 2016 года объем производства сельхозпродукции в крае увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним также, президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию назвал сферу АПК — успешной отраслью, которая кормит страну.

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