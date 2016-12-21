Керчь, Крым, 21 декабря, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации Керчи и директора одного из муниципальных предприятий города подозревают в вымогательстве 380 тыс. рублей с предпринимателей, получивших госконтракт, за «дальнейшее содействие деятельности предприятия на территории города Керчи». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Крыму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

По данным следствия, 6 декабря администрация Керчи заключила договор с подрядной организацией «о выполнении работ по установке дорожных знаков, автоматических средств регулирования дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта» на сумму 3,8 млн рублей. После этого подозреваемые потребовали «откат».

«Подозреваемые потребовали от подрядчика передать им 10% от суммы контракта за дальнейшее содействие деятельности предприятия на территории города Керчи. 21 декабря 2016 года после передачи денег они были задержаны сотрудниками УФСБ России», — сообщили в Следкоме.

Чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы проводят обыск в администрации Керчи, задержали заместителя главы администрации Богдана Жорняка.