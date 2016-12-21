Москва, 21 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В России количество замен лифтов в жилищном фонде по программам капитального ремонта выросло на 28,9%: если в 2015 году заменили 9 тыс. 518 лифтов, то в 2016 году — 12 тыс. 266. Об этом, сегодня, 21 декабря, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, сообщили в Минстрое РФ.

Monoklon В шахте лифта

В жилых домах по стране установлено около 450 тыс. лифтов, из них 30% (а по 20-ти регионам — более половины) отработали нормативный срок службы 25 лет.

При этом 70% всех замен в 2015 году составляли работы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2016 году доля остальных регионов в общем количестве произведенных замен лифтов значительно выросла и составила 43%.

В 2017 году, по оптимистическим прогнозам, этот рост должен составить 35,5%, что составит 18 тыс. 006 лифтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России неоднократно происходят ЧП с лифтами, в которых погибают люди. Последний случай произошел 7 декабря 2016 года — в московской поликлинике №220 оборвался трос кабины лифта. Лифт рухнул с 8-го этажа. Пострадал один человек.

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