Куала-Лумпур, 21 декабря, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Самолет Королевских ВВС Малайзии (RMAF) разбился на авиабазе Баттерворт, которая расположена рядом с островом Пинанг, сообщает 21 декабря Bernama.

Adrian Pingstone Самолёт Бичкрафт Кинг Эйр 200

Турбовинтовой самолет Бичкрафт Кинг Эйр 200 разбился в 17:20 по местному времени во время захода на посадку. Он совершал тренировочный полет в город Субанг-Джая. По предварительной информации пилот погиб, еще три человека получили ранения.

Причины аварии пока не установлены.