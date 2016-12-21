Крым: в Керчи задержан заместитель главы администрации
Керчь, Крым, 21 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В администрации Керчи правоохранительные органы проводят обыск, задержали заместителя главы администрации Богдана Жорняка. Об этом пишет портал «Керчь.ФМ».
«Заместителя главы администрации Богдана Жорняка вывели правоохранительные органы из приемной главы администрации и посадили в служебный автомобиль», — пишет издание.
Чуть ранее издание сообщило, что одного из заместителей главы администрации Керчи подозревают в получении взятки, а в его кабинете «ФСБ проводит обыск».
В пресс-службе Следственного комитета в Крыму корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что «проходят следственные действия», а официальная информация «будет позже».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году мэр Керчи Олег Осадчий ушел с поста добровольно летом 2014 года после разговора с главой республики Сергеем Аксёновым, но все-таки попал под следствие за превышение служебных полномочий. Рассмотрев уголовное дело о махинациях с землёй, по которому Осадчего задержали 18 февраля 2015 года, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Сменившего на посту Осадчего главу администрации Керчи Сергея Писарева в июле 2016 года уволили за взятку в особо крупном размере. Новым председателем администрации города стал Владимир Подлипенцев.
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