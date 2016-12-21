Керчь, Крым, 21 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В администрации Керчи правоохранительные органы проводят обыск, задержали заместителя главы администрации Богдана Жорняка. Об этом пишет портал «Керчь.ФМ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Заместителя главы администрации Богдана Жорняка вывели правоохранительные органы из приемной главы администрации и посадили в служебный автомобиль», — пишет издание.

Чуть ранее издание сообщило, что одного из заместителей главы администрации Керчи подозревают в получении взятки, а в его кабинете «ФСБ проводит обыск».

В пресс-службе Следственного комитета в Крыму корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что «проходят следственные действия», а официальная информация «будет позже».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году мэр Керчи Олег Осадчий ушел с поста добровольно летом 2014 года после разговора с главой республики Сергеем Аксёновым, но все-таки попал под следствие за превышение служебных полномочий. Рассмотрев уголовное дело о махинациях с землёй, по которому Осадчего задержали 18 февраля 2015 года, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Сменившего на посту Осадчего главу администрации Керчи Сергея Писарева в июле 2016 года уволили за взятку в особо крупном размере. Новым председателем администрации города стал Владимир Подлипенцев.

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