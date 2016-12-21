Бангкок, 21 декабря, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Полиция Таиланда задержала банду фальшивомонетчиков с поличным и изъяла поддельные деньги, номинальная стоимость которых составила более $150 тыс., сообщает 21 декабря Bangkok Post.

Chris 73 Формы для фальшивых монет

Операция по задержания подозреваемых координировалась с сотрудниками Секретной службы США. Полиция задержала четверых граждан Таиланда и одного гражданина Камеруна. Лидером банды фальшивомонетчиков был 55-летний Натчапаттарапонг Ямпрадит.

Ямпрадит является преподавателем профессионально-технического колледжа в городе Накхонратчасима. В квартире Ямпрадита обнаружили 30 пачек бумаги и канистру с неизвестным химическим раствором. Полиция подозревает, что Ямпрадит безнаказанно занимался изготовлением поддельных денег в течение нескольких лет.