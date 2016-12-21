Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров возьмется за воспитание самого молодого в истории городского парламента депутата Виктора Сысоева (фракция ЛДПР), сына единоросса Любови Егоровой. Об этом Макаров заявил после пленарного заседания в среду, 21 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Виктор Сысоев

Полковник, преподаватель Военно-космической академии им. Можайского, Вячеслав Макаров отметил, что через его систему воспитания прошли «тысячи людей», начиная с армейской службы, и он готов сделать из Виктора Сысоева человека с большой буквы за пять лет созыва.

«Сейчас пришел молодой депутат. Как он пришел, что пришел… я всё это оставляю за скобками. <…> Я буду с ним работать. Я должен сделать всё, чтобы он сформировался как личность, приобрел качества личностные с большой буквы, характер, который позволит ему занять достойнейшее место в обществе», — сказал Макаров.

Сегодня во время пленарного заседания спикер поздравил юного депутата с 22-летием, заявив, что любое упоминание политика в СМИ, кроме некролога — это хорошо. Напомним, Сысоев уже неоднократно успел оказаться в центре медиаскандалов, сначала ответив на вопрос журналиста, что он в ЗакСе собирается заниматься «ничем», а затем направив гражданам идентичные отписки на их запросы.

«Строго судить его сейчас за какие-то ошибки… Ошибаться, заблуждаться можно. Самое главное, чтобы он рос вместе с парламентом. Думаю, что общими усилиями мы справимся, тем более, в ауре Заксобрания. Он сейчас нуждается только в обучении, воспитании, прививании навыков законотворческой, представительской работы», — добавил Макаров.

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Отметим, прославленная лыжница Любовь Егорова, мама Виктора Сысоева, не присутствовала на последнем пленарном заседании в этом году. Макаров сообщил, что она находится в очередном отпуске.

Ранее издание Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую полицию написало, что Любовь Егорова якобы продала дом в Финляндии по поддельной доверенности своего бывшего мужа Игоря Сысоева. По данным СМИ, до продажи Егорова должна была задекларировать это имущество, но не сделала этого.

«Было ли преступление — решит суд. Наша прокуратура проверяла всё, что касается депутата Егоровой, и никаких нарушений не обнаружила», — прокомментировал эту информацию Вячеслав Макаров.

Он напомнил, что Егорова — олимпийская чемпионка и обладает званием Героя России. «Ничего из себя не представляет страна, которая не умеет чтить своих героев. Это не Макаров сказал, это сказал маршал Рокоссовский», — процитировал военачальника спикер.