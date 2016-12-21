Бишкек, 21 декабря, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Из €10 млн (642 млн рублей), предоставленных Европейским союзом на поддержку образовательного сектора Киргизии, 300 млн сомов (267 млн рублей) будут направлены на обеспечение школ этой среднеазиатской страны цифровым телевещанием и интернет-связью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Киргизской Республики.

PublicDomainPictures Пульт ДУ

По словам начальника Управления госинвестиций и техпомощи финансового ведомства Кубата Мурзаева, это первый из трех траншей от Евросоюза, поступивший в бюджет Киргизии в рамках программы «Контракт на реформу сектора образования», принятой 19 апреля 2016 года. Общая сумма гранта от ЕС должна будет составить €30 млн (свыше 1,92 млрд рублей), еще €6 млн (385 млн рублей) предусмотрено в виде технической помощи.

«Остальные средства поступят в 2017 — 2018 годы по €10 млн (642 млн рублей) на каждый год при успешном проведении реформ», — уточнил киргизский чиновник.

В свою очередь глава Управления бюджетной политики Министерства образования и науки Киргизии Асель Рыскелдиева сообщила о том, что образовательное ведомство также намерено направить 373 млн сомов (332 млн рублей) из гранта ЕС на оплату труда сотрудников новых дошкольных учреждений, 120 млн сомов (107 млн рублей) — на приобретение учебно-методических комплексов для школ и 38 млн сомов (34 млн рублей) — на закупку компьютеров и мебели для общеобразовательных заведений.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство образования и науки Киргизии заявляло о том, что намерено потратить на подключение к сети Интернет 600 школ во всех регионах этой среднеазиатской страны только 163,6 млн (145,8 млн рублей по текущему курсу). Указанную сумму также планировалось выделить из средств гранта Европейского союза на поддержку образовательного сектора республики.