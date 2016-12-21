Москва, 21 декабря, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Закон о создании системы учета детей Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Прянишников Илларион. Дети на рыбалке. 1882

Система будет включать сведения об образовании детей — от детских садов до аспирантуры, отмечали ранее в Миноборнауки. Система связана с базами, в частности ФМС, ЗАГС и так далее.

Цель документа — обеспечение доступа граждан к информации об образовании, информационное обеспечение управления системой образования, а также государственная регламентация образовательной деятельности.

Порядок создания, формирования и ведения системы, порядок обработки сведений и срок их хранения, порядок осуществления доступа к ним с использованием единой системы идентификации и аутентификации, порядок информационного взаимодействия с информационными системами, порядок формирования и использования классификаторов этих сведений будут устанавливаться правительством РФ.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2017 года. Система «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральная информационная система «Контингент обучающихся» будут формироваться до 1 сентября 2022 года, поэтапно в сроки, установленные правительством РФ.