Лондон, 21 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Начиная с 21 декабря, дороги возле Букингемского дворца будут перекрыты во время дневной церемонии смены почетного караула, так как меры обеспечения безопасности были пересмотрены после атаки в Берлине, сообщает 21 декабря France Press.

Diliff Букингемский дворец

«Наряду с перекрытием дорог будут установлены дополнительные барьеры для обеспечения безопасности почетного караула», — говорится в заявлении полиции Лондона.

Полиция Лондона решила предпринять дополнительные меры предосторожности, так как церемония смены караула у ворот резиденции королевы Елизаветы II привлекает большое количество туристов. Ранее были предусмотрены лишь частичные ограничения движения во время церемонии.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере 12 человек, ещё около 50 человек пострадали. Правоохранительные органы Германии считают произошедшее террористическим актом.