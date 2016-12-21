Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В первой декаде января 2017 года, в связи с оттепелью и усилением ветра, в Санкт-Петербурге может возникнуть угроза наводнения. Об этом на заседании городской межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону заявил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Dambaspb.ru Петербургская дамба в Финском заливе

По его словам, которые приводит «Лайф», в начале января вероятны оттепели, с дневной температурой до +3 градусов, которые связаны с циклонами и усилением ветра. «Не исключаю угрозу наводнения в первой декаде», — отметил Колесов.

В целом в начале января в Северной столице будет стоять легкий мороз, а сильных снегопадов не ожидается. Температура в январе в среднем на 2−4 градуса будет выше нормы, которая для первого месяца зимы составляет минус 7,8 градуса. Уровень осадков будет ненамного выше нормы, отметил Колесов.

Напомним, что последний по времени раз угроза наводнения возникала в Петербурге 5 декабря. По данным пресс-службы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, в тот день было объявлено штормовое предупреждение, а в реках и каналах города возросла опасность наводнения. Для предотвращения подъёма уровня воды КЗС частично задействовало защитные сооружения от наводнений. Временно был ограничен доступ воды к дельте реки Невы через затворы водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2.

Что же касается погоды на ближайшие дни, то, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. 23 декабря ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса.