Москва, 21 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручения в связи с массовым отравлением «Боярышником».

VanHelsing.16 Спиртосодержащая продукция

Так, глава государства поручил ввести лицензирование и обязательную маркировку спиртосодержащей продукции.

Кроме того, Путин поручил подготовить изменения в ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Также президент поручил усилить наказание за нарушения и преступления в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Одновременно поручено ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.