Путин поручил ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции
Москва, 21 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручения в связи с массовым отравлением «Боярышником».
Так, глава государства поручил ввести лицензирование и обязательную маркировку спиртосодержащей продукции.
Кроме того, Путин поручил подготовить изменения в ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя.
Также президент поручил усилить наказание за нарушения и преступления в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.
Одновременно поручено ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.