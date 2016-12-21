Москва, 21 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, ныне сменившая имя на Александру Иванову, раскаялась в попытке примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) и признала свою вину. Об этом девушка заявила перед судом в своем последнем слове, передает 21 декабря ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

На заседании в Московском окружном военном суде Караулова расплакалась и попросила прощения у своих родителей, представителей спецслужб и всех, кто помогал ей. Она рассказала, что не хотела воевать и не готовилась к этому.

«Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе — все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», — сообщила она.

Несмотря на целый год, проведенный в СИЗО, девушка рада, что «все так сложилось», так как, по ее словам, она жива, здорова, у нее есть будущее. Она пояснила, что хотела отправиться в Сирию из-за любви к мужчине, с которым общалась, а не потому, что он был членом организации экстремистов. Однако этот человек унижал девушку и врал ей.

Как сообщил на заседании председательствующий судья Александр Абабков, приговор Карауловой будет объявлен 22 декабря в 14:00. Ранее сторона обвинения просила для девушки 5 лет заключения. Кроме того, бывшую студентку могут оштрафовать на 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караулова была помещена в СИЗО «Лефортово» в конце октября 2015 года. Она обвиняется в попытке вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). По версии следствия, а мае 2015 года студентка отправилась в Стамбул, чтобы отправиться в Сирию по приглашению мужчины, с которым общалась в Сети. 4 июня Караулова и еще 12 граждан РФ были задержаны на турецко-сирийской границе. Студентку вернули в Москву, а в октябре арестовали ее вербовщиков.