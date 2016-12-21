Москва, 21 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Меры по повышению акцизов не направлены на борьбу с курением, люди будут курить некачественные контрафактные сигареты и подрывать здоровье. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя информацию о росте минимальной цены на пачку сигарет до 220 рублей в 2017 году

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«С помощью акцизов бороться с курением невозможно, эффект может быть обратный — растет количество контрафакта. Сигареты очень легко изготовить, их можно в квартире легко делать: поставил станок и лепи. И спрос на контрабандные сигареты будет расти», — говорит он.

Меры по повышению акцизов направлены не столько на борьбу с курением, сколько на пополнение бюджета, подчеркнул он. «Правительство не желает изменять подходы к экономической политике, пытается выжать все в рамках существующей экономической политики, в том числе путем давления на акцизы. Может быть обратный эффект, потому что роста поступлений в бюджет можно не дождаться, а некачественных контрафактных сигарет может оказаться больше. Поэтому я не думаю, что эта оправданная мера», — указал он, говоря о высоких акцизах на табак.

С курением надо бороться по-другому, убежден Емельянов. «Дума уже приняла много мер по борьбе с курением, они дают свой эффект, а заставляя людей курить некачественные сигареты, мы только подрываем здоровье населения», — полагает парламентарий.

«Рост цен не поможет борьбе с курением, это фискальная мера», — добавил он.

Цена пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на МВД. В МВД отметили, что рост цен на сигареты рассчитывался исключительно с учетом повышения акцизов на табачную продукцию. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, минимальная ставка акциза в 2017 году вырастет на 26%. Сейчас средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей.