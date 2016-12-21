Белгород, 21 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Белгородской области членов участковой избирательной комиссии оштрафовали вброс бюллетеней в единый день голосования 18 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Суд установил, что в ходе выборов депутатов Госдумы председатель участковой избирательной комиссии №1198 совместно с двумя членами комиссии «пытались произвести вброс бюллетеней в урны для голосования, однако эти действия были выявлены наблюдателем от партии «Справедливая Россия». Как уже сообщало ИА REGNUM, об этом нарушении на заседании ЦИК рассказа Элла Памфилова. Наблюдателей в момент нарушения на участке не было — вброс удалось зафиксировать благодаря тому, что один из наблюдателей, уходя, оставил включенной камеру на мобильном телефоне. Результаты выборов на этом участке отменила региональная избирательная комиссия.

Суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Председатель избирательной комиссии № 1198 Елена Рогожина, секретарь Ирина Щербак и член комиссии Татьяна Мирошникова были признаны виновными в покушении на фальсификацию итогов голосования.

Всем им назначены штрафы: Рогожина должна выплатить 50 тысяч рублей, Щербак — 30 тысяч, Мирошникова — 25 тысяч. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Белгородской области были зафиксированы и другие жалобы на процедуру выборов. Нарушения при голосовании на дому были зафиксированы на двух участках — №№ 233 и 684. На одном из участков после голосования на дому оказалось больше бюллетеней, чем было подано заявлений о голосовании на дому. На втором участке член избирательной комиссии не привез голосующим урну для бюллетеней. После проверки по участку №233 следователи заявили, что там нет состава преступления для возбуждения уголовного дела, но оно может быть возбуждено по административной статье.