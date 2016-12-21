Ереван, 21 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. 21 декабря с однодневным официальным визитом в Армению прибыл президент Ирана Хасан Рухани. В международном аэропорту «Звартноц» Рухани встретил президент Армении Серж Саргсян.

President.am Серж Саргсян и Хасана Рухани в ереванском аэропорту

Ранее пресс-служба главы Армении распространила повестку визита, согласно которой президент Исламской Республики Иран встретится с президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном.

В резиденции президента РА по завершении армяно-иранских переговоров на высшем уровне намечается церемония подписания документов, направленных на углубление двухстороннего сотрудничества в ряде отраслей.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Рухани выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

В Ереване президенты Армении и Ирана будут присутствовать также на армяно-иранском бизнес-форуме.

По мнению зампреда возглавляемой президентом Армении Республиканской партии Армена Ашотяна, Ереван и Тегеран получили историческую возможность укрепить взаимовыгодное сотрудничество. «Речь идет не только о текущих энергетических, коммуникационных, логистических и культурных проектах, но и в большей степени военно-политическом сотрудничестве. В этом контексте Армения является важной частью международной оси север-юг, а из оси запад-юг нас вытесняют Турция и Азербайджан», — сказал Ашотян.

Он также не видит связи между визитами президента Ирана Хасана Рухани в Армению и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан.

«Подобные визиты планируются несколькими месяцами ранее и единовременные визиты лидеров Ирана и Израиля в Армению и Азербайджан по большей мере случайность», — отметил представитель правящей партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит президента Ирана анонсировался на более ранний срок — сначала на сентябрь, потом на ноябрь, а затем на первые числа декабря.

Однако точная дата прибытия Рухани в Ереван была объявлена спустя два дня после визита премьер-министра Израиля Нетаньяху в Баку, где последний выступил с рядом критических заявлений в адрес Ирана, а Баку назвал стратегическим союзником израильского государства на Южном Кавказе.

Известно также, что из Еревана Рухани отправится в Казахстан, где несколько дней назад также побывал Нетаньяху.

По мнению некоторых армянских наблюдателей, в течение последних лет для Армении наметился благоприятный момент для более тесных отношений с Ираном. При этом такая возможность была создана без видимых усилий армянской стороны. «Тем не менее следует трезво оценивать, что визит Хасана Рухани в Ереван — это не только проявление армяно-иранской дружбы, но и ирано-израильской враждебности», — считает Анна Памбухчян из «Союза информированных граждан».