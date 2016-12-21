Москва, 21 декабря, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В России за неделю (7−14 декабря) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 0,8% и составила 862 тыс. 350 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее этот показатель составлял 960,6 тыс. человек. За предыдущую неделю (30 ноября — 7 декабря) число безработных граждан возросло на 0,7%, сообщили в Минтруда РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 12 регионах. В 67 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

По состоянию на 14 декабря 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России стабильно снижалось с 12 мая 2016 года. Тогда, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. По состоянию на 2 ноября число безработных составляло 833 тыс. 604 человека. Со 2 ноября безработица в стране начала расти. Почти за два месяца ряды безработных пополнили 28 тыс. 746 человек.