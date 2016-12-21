Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Второй месяц подряд петербургские автопроизводители заканчивают с прибавкой в объеме выпуска автомобилей, по сравнению с аналогичными периодами 2015 года. Но, как считают аналитики, это уже не исправит отрицательный показатель по итогам 2016 года.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota

Как сообщили ИА REGNUM 21 декабря в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб», петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в ноябре текущего года 26 600 автомобилей, что на 2% выше показателя ноября 2015 года.

Всего же, начиная с января по ноябрь 2016 года, в Петербурге выпустили 256 400 легковых автомобилей, что на 8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Уже очевидно, что объем производства автомобилей в Петербурге в этом году сократится», — уверен гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Он пояснил, что главным драйвером отрицательного результата стало снижение выпуска машин на заводе Hyundai из-за уменьшения спроса на его основные модели — Hyundai Solaris и KIA Rio.

При этом заводы Toyota и Nissan завершат этот год в плюсе, однако это не изменит общий отрицательный фон 2016 года. «На завод Hyundai по итогам января-ноября приходится 74% от общего объема выпуска машин в Петербурге, на Toyota и Nissan — по 13%», — напомнили в агентстве.

По итогам 11 месяцев текущего года доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому составила 25% (в январе-октябре — 25,2%).

Всего в ноябре на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за 11 месяцев 2016 года в РФ было продано 1,28 миллиона машин, что на 12% ниже уровня продаж аналогичного периода 2015 года.