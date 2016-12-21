Сочи, Краснодарский край, 21 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Сочи непродолжительный, но залповый снег выявил слабые точки взаимодействия служб Олимпийской столицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 21 декабря, несогласованностью действий энергетиков, дорожников и коммунальщиков теперь займется прокуратура. Надзорному ведомству предстоит дать оценку работе всех городских служб.

cocoparisienne Снегопад

«Введенный режим повышенной готовности энергетики не выполнили, дежурных бригад не было. Считаем, что «Кубаньэнерго» с режимом повышенной готовности не справилась, дорожники федеральные и краевые не справились», — заявил накануне на планерке мэр Анатолий Пахомов.

На экстренное совещание представителей федеральных, краевых и муниципальных автодорог, сотрудников полка ДПС и других служб накануне собрал и первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит. Еще раз были определены места дислокации экипажей ДПС, дополнительной техники, порядок действий в случае надвигающихся снегопадов.

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Так, при предупреждении о надвигающихся снегопадах на Мамайском перевале будут дежурить три дополнительных экипажа ДПС. Один — на мамайском посту, второй — в районе заправки Лукойл в Дагомысе, третий — на повороте на Сергей-Поле. Сюда же должны будут выдвинуться представители администрации Лазаревского района и Волковского сельского округа для того, чтобы координировать усилия дорожных служб.

В случае плохих погодных условий жителей на личных автомобилях с летней резиной призывают пересесть на общественный транспорт. Также не парковать свои машины на обочинах в местах, где они могут воспрепятствовать работе снегоуборочной техники.

Напомним, вчерашний непродолжительный, но обильный снегопад привел к коллапсу на дорогах курорта. На несколько часов было парализовано движение на Мамайском перевале.

Техника была наготове, но приступить к расчистке дороги она не могла из-за скопившегося на ней транспорта. Некоторые горные населённые пункты были обесточены из-за порывов проводов и упавших деревьев. Аварийная техника энергетиков вовремя не смогла проехать, так как дороги не были расчищены. Проблемы были и во многих других районах города.

Добавим, что в городе с начала месяца действует режим повышенной готовности. Об обильных осадках, налипании мокрого снега синоптики предупредили сочинцев заранее. Также МЧС распространило экстренное сообщение о лавиноопасности в горах Краснодарского края. Вероятность схода снежных масс прогнозируется до вечера сегодняшнего дня.