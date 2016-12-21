Москва, 21 декабря, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Российские туристы продолжают бронировать туры в Турцию на Новый год и лето. Несмотря на теракт, Турция все еще остается востребованным туристским направлением, констатируют туроператоры. Новогодние туры в страну почти распроданы, аннуляций нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Btimes.ru Турция

Туроператоры и агентства, опрошенные «Вестником АТОР» констатируют отсутствие аннуляций, связанных с произошедшим в Анкаре. «В течение дня аннуляций по турам в Турцию не зафиксировано. Бронирование туров идет в прежнем режиме. В отличие от предыдущих лет, в этом году в предновогодний период спрос на раннее бронирование не приостановился, а, напротив, возрос», — сказал замдиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин.

Туристы бронируют не только летние туры, но и вылеты в ближайшие даты. Первые новогодние рейсы туроператоров стартуют 26 декабря. Пока никто туры на эти даты не аннулировал.

Сейчас, по экспертным оценкам, на курортах Турции находится не более 10 тысяч российских туристов. В основном, они вылетают из Москвы и летят в Анталью. Туристы отдыхают в отелях высокого класса, располагающих большой территорией — такие объекты работают круглый год. Располагаются они в Анталье, Белеке, Кемере, в меньшей степени — в Сиде.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм рекомендует российским туристам взвешенно подходить к планированию своих турпоездок в Турцию, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности.

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Напомним, 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. В спину дипломату стрелял ранее уволенный из турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который вскоре был ликвидирован турецкими правоохранителями.

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