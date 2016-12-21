Москва, 21 декабря, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Госдума минутой молчания почтила память убитого посла России в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. «Погиб при исполнении своих должностных обязанностей, представляя нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Посол России Андрей Карлов был застрелен вечером 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщениям турецких властей, нападавший, оказавшийся полицейским, он был ликвидирован местными силами безопасности. В результате действий преступника были ранены три человека.

В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».