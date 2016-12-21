Москва, 21 декабря, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму также рекомендует российским туристам взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности, сообщили в Ростуризме.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Туроператоров, реализующих туры в Турецкую Республику, Ростуризм призывает информировать своих клиентов о ситуации в стране и имеющихся рисках.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. В спину дипломату стрелял ранее уволенный из турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который вскоре был ликвидирован турецкими правоохранителями.

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