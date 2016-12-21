Москва, 21 декабря, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В России из-за роста цен на табачную продукцию вследствие роста акциза может увеличиться доля контрафактных сигарет на рынке. Об этом говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева главе комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину, пишет газета «Известия».

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По его данным, повышение акцизных сборов с сигарет способствует увеличению количества нелегальной продукции в России. В 2017 году акциз вырастет с 1,68 тыс. рублей за тысячу сигарет до 2,123 тыс., что может привести к удорожанию пачки сигарет до 220 рублей.

При этом табачная продукция, произведенная в странах Таможенного союза, в среднем на 30% дешевле, чем российская. Если в настоящее время цена пачки сигарет в среднем составляет в России 90 рублей, то в Киргизии — 37 рублей, в Казахстане — 52 рубля, а в Белоруссии — 60 рублей.

С учетом того, что более половины (почти 60%) российских курильщиков выбирают сигареты сегмента эконом, то альтернативой при их подорожании станет контрафакт. Это напрямую влечет за собой криминализацию рынка, пишет издание.

Расчет МВД подготовлен для совещания по регулированию табачной отрасли, организатором которого выступил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, при расчете стоимости пачки сигарет было учтено только повышение акцизного сбора (в 2017 году согласно поправкам в Налоговый кодекс оно составит 26%).

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», за девять месяцев 2016 года правоохранительные органы выявили 125 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом табака и табачной продукции. Рост их количества составил 83,8%.