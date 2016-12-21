Москва, 21 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Третьи Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа 2017 года в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае. Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Армейские международные игры — «АрМИ»

Игры пройдут в течение 15 дней, они будут состоять из 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих. Из них 23 существующих конкурса и пять новых.

В 2017 году в игры будут включены пять новых конкурсов: «Военное ралли» (марш армейских внедорожников протяженностью более тысячи километров), соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов, «Воин содружества» (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), «Страж порядка» (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий «Гонки героев»), «Дорожный патруль» (соревнование военной автоинспекции).

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, впервые Армейские международные игры прошли с 1 по 15 августа 2015 года на 10 армейских полигонах в разных регионах России — в Ейске, Острогожске, Каспийске, Кстово, Муроме, Новосибирске, Рязани, Саратове. В играх принимали участие более 120 команд из 19 стран. Победителем «АрМИ-2015» стала российская команда.

Вторые Армейские международные игры-2016 прошли с 30 июля по 13 августа в России и Казахстане. Всего в 23 конкурсах АрМИ-2016 принимали участие 121 команда из 19 стран мира. Первое место завоевала команда России, второе — Казахстана, третье — Китая.