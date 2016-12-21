Москва, 21 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, ранее закрытые из-за инцидента с пассажиром, работаю в обычном режиме. Об этом сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Станции «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» открыты на вход и выход, — говорится в сообщении. — Движение поездов от Жулебино до Текстильщиков восстановлено и скоро войдет в график».

21 декабря в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошёл сбой в движении поездов. Причина — гибель пассажира (упал на рельсы) на станции «Выхино».

«Таганско-Краснопресненская линия. Южный участок, — сообщили в пресс-службе. — Нет движения поездов от Жулебино до Текстильщиков из-за инцидента с пассажиром».

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