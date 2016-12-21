Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Неполадки оборудования на одной из станций Петербургского метрополитена вызвали сбой в движении поездов по второй («синей») линии и большому скоплению людей на станциях северной части этой ветки метро утром 21 декабря.

Https://vk.com/spb_today Коллапс в метро Петербурга. Скриншот группы «ДТП и ЧП»

«По синей ветке метро поезда ходят с увеличенным интервалом по техническим причинам, примерно раз в 10 минут. Станции Пр. Просвещения и Озерки переполнены народом», — сообщила петербурженка в популярной городской группе в соцсети.

На это сообщение откликнулись десятки горожан, вынужденные долго ждать поезда на платформах, а затем штурмовать уже переполненные вагоны. «Там и на Парнасе ад»; «В Озерках не войти в вагон»; «От Озерков до Просвещения ползли с 07:57 до 08:08», «В пятую электричку сел», — делятся своими впечатлениями от утренней поездки петербуржцы.

При этом они высказывают возмущение тем, что уже с 1 января метро в Петербурге станет дороже: разовый проезд подорожает сразу на 10 рублей. «И они хотят 45 рублей за это», — риторически вопрошают пассажиры. «Конечно, что вы хотели за 35 рублей. Вот будет 45, будет сервис», — невесело шутят другие.

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По данным издания «Фонтанка.ру», причиной коллапса стала неисправность оборудования на входе на станции «Парнас». «Движение было затруднено на участке от «Парнаса» до «Удельной». В данный момент график движения нормализуется, заверили в подземке», — сообщает источник.

В последние минуты горожане в соцсетях стали подтверждать, что скопление людей постепенно уменьшается, а поезда на «синей» ветке стали ходить чаще.