Мадрид, 21 декабря, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Испанский ученый Гиллем Англада-Эскуде считает, что ему удалось обнаружить планету, на которой может быть вода, облака и даже необычные растения. Речь идет об экзопланете Проксима b, открытой в 2016 году, передает ТК «Звезда».

Icdn.com Проксима b в представлении астрономов

«Я представляю себе Проксиму b похожей на Марс, но с большим количеством льда, облаков и необычной растительностью», — рассказал ученый в интервью испанской Службе научных новостей и информации.

Англада-Эскуде, открывший ближайшую к Солнечной системе экзопланету, был включен журналом Nature в список десяти выдающихся ученых, которые внесли заметный вклад в науку в уходящем году. Исследователь уточнил, что на планете может присутствовать океан, при этом она вращается вокруг своей звезды по почти круговой орбите, делая полный оборот за 11,2 земных суток. Расстояние между ней и светилом составляет 0,05 астрономической единицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, швейцарские астрономы пришли к выводу, что на планете Проксима b могут находиться значительные запасы воды, а по своим свойствам она напоминает Землю. Официально об открытии ближайшей экзопланеты стало известно в августе 2016 года.