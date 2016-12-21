Вашингтон, 21 декабря, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил журналистам, что Вашингтон «обеспокоен» обвинениями США в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, говорится в пресс-релизе дипломатического ведомства.

Politico.com Джон Кирби

По его словам, любые обвинения подобного рода — «смехотворны». Кирби выразил озабоченность «риторикой Турции в отношении американского участия или поддержки» трагедии в Анкаре. Это связано с тем, что в США проживает проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции считают одним из авторов попытки военного переворота 15−16 июля.

Кирби также призвал дать следователям «сделать свою работу» и дождаться фактов и доказательств. Потом можно перейти к выводам, сказал представитель Госдепа США. В настоящее время убийство российского посла в Анкаре расследует совместная российско-турецкая комиссия, сформированная согласно договоренности президентов России и Турции.

Ранее озабоченность в связи с турецкой риторикой о причастности США или негласной поддержке убийства посла РФ выразил госсекретарь США Джон Керри в ходе разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Напомним, Гюлен с 1999 года проживает в американском штате Пенсильвания, что «дало почву» для обвинений США в причастности к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали на месте преступления.