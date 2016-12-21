Новосибирск, 21 декабря, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В Новосибирске в 11:26 по местному времени, по информации единой дежурно-диспетчерской службы, поступил анонимный звонок об угрозе взрыва четырех зданий на территории города. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, речь идет о зданиях на ул. Фрунзе, 232, ул. Фрунзе, 234/1, ул. Крылова, 36 (бизнес-центр «На Крылова»), ул. Богдана Хмельницкого, 100 (ТК «ВТД&Колорлон»).

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Из зданий проведена эвакуация людей, выставлено оцепление. На месте работают силовые службы.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось дозвониться в мэрию, где подчеркнули, что это реальная ситуация, а не учения.

В ГУ МВД по Новосибирской области ИА REGNUM сообщили, что «правоохранительные органы на месте, работа ведется». За более конкретной информацией посоветовали обратиться позже.

ИА REGNUM следит за развитием ситуации.