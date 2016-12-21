Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. У гандболисток «Ростов-Дона» — новый тренер. Датчанина Яна Лесли на посту рулевого сменил француз Фредерик Бужан, работавший ранее с французским «Флери-Луаре» и сборной Сенегала. Об этом ИА REGNUM 21 декабря сообщили в пресс-службе донской дружины.

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По словам специалиста, над предложением возглавить тренерский штаб ростовчанок долго не думал. Но пока начать тренировочный процесс со своими подопечными Бужан не может, так как не решён ряд организационных вопросов. Вместе с тем, команду француз успел изучить.

«Текущий сезон — не совсем обычный. Во-первых, после Рио игрокам сложно перестроиться на клубные соревнования, многие из них просто устали. Во-вторых, после победы на Олимпиаде у кого-то на время могла упасть личная мотивация. Кроме того, в команде произошли изменения в составе. Было не так много времени, чтобы сыграться. Сейчас мне нужно все тщательно проанализировать и вывести команду на пик формы. Впереди пять месяцев, чтобы собраться с силами и попытаться победить во всех соревнованиях», — отметил Фредерик Бужан.

Подготовить команду к последующим стартам и вывести коллектив на высокий уровень тренер обещает уже к марту.

«Важно, чтобы до марта все гандболистки получали игровую практику, чтобы не было усталости, а некоторые игроки полностью восстановились после травм. Также важна стабильность. Надеюсь, все гандболистки подойдут к марту в отличной форме. Мы попали в непростую группу в Кубке ЕГФ, но это хорошо. Будем доказывать, что готовы к серьезной борьбе», — заключил тренер.

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Напомним, что после неудачного выступления в Лиге чемпионов тренерский штаб «Ростов-Дона» в ноябре покинул тренер из Дании Ян Лесли. Он готовил команду к играм с 2014 года. Фредерик Бужан стал вторым иностранным специалистом, вставшим у руля ростовчанок.