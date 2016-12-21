Вашингтон, 21 декабря, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Флорида Пантерз» на своей площадке в серии буллитов переиграл «Баффало Сэйбрз». Встреча, прошедшая 20 декабря в «Би-Би-энд-Ти-центре» во Флориде, завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Nhl.com Матч между «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз»

Победу хозяевам принесли точные броски Александра Баркова, Кейта Яндла, Ника Бьюгстада и Винса Трочека. У гостей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Эвандер Кейн и Расмус Ристолайнен.

Отметим, что чешский нападающий Яромир Ягр выступающий за «Флориду», отметился в этом матче тремя результативными передачами.

После тридцати трех матчей в чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» пока занимает десятое место на «Востоке», имея в активе 35 очков. Хоккеисты «Баффало Сэйбрз», набравшие 32 балла после тридцати одной игры, находятся на 12-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

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