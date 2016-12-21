Екатеринбург, 21 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники передали в приёмную президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе подписи под обращением граждан к главе государства. Об этом сообщила активист свердловского отделения всероссийского родительского движения в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Мария Шевченко корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Передача подписей в приёмную президента на Урале

Граждане возмущены тем, что инициаторы закона 323-ФЗ из «Единой России», согласившиеся после широкого протеста рассмотреть возможность отмены скандальной поправки (известной как «закон о шлепках»), тянут время, и поднимать этот вопрос, как планировалось, 21 декабря на итоговом заседании текущей сессии, в Госдуме не станут.

«Мы, жители Свердловской области, участвовавшие в сборе подписей под обращением к Президенту В.В. Путину о необходимости остановить внедрение ювенальных технологий в российское законодательство, возмущены реакцией власти на наше обращение. Мы не просили, чтобы представители «Единой России» объявляли наши 4 750 (более 213 000 по РФ) подписей своим мониторингом. Мы не просили их устраивать собственную PR-компанию на отмене поправок в закон, который они же внесли и утвердили. Мы просили о личной встрече представителей родителей с Президентом, но это осталась без внимания. Мы настаиваем на ее необходимости, поскольку уверены, что Президент недостаточно в курсе того, что попытки извратить справедливый общественный протест и внести новые ювенальные законопроекты продолжаются. Мы также солидарны с позицией Родительского Всероссийского Сопротивления», — говорится в обращении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандальные поправки в уголовное законодательство были внесены депутатом Государственной думы от Свердловской области Павлом Крашенинниковым в июне текущего года. Изначально проект закона предусматривал декриминализацию ст. 116 УК РФ, но из-за внесённых депутатом поправок о «близких лицах», согласно которой за не тяжкие побои в кругу семьи родственникам не просто грозит уголовное преследование, но и ужесточается наказание до двух лет лишения свободы, которое приравнивает побои в семье к хулиганству и экстремизму. Поправкой особенно возмущены родители, поскольку под определение не тяжких побоев подпадают и воспитательные «шлепки» детям, а значит, на традиционные для России методы воспитания детей теперь наложен запрет.

В итоге по стране прокатилась волна протестных мероприятий — тысячи пикетов, на которых граждане высказывали возмущение законодательной инициативой Павла Крашенинникова, а активисты РВС собирали подписи под обращением к президенту России. Однако депутаты не обратили внимания на родительские протесты и приняли закон с поправками Крашенинникова в третьем чтении в последний день заседания заключительной сессии Госдумы прошлого созыва. При этом для принятия закона хватило голосов членов фракции «Единой России», остальные депутаты от «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР либо голосовали против, либо вообще не приняли участия в голосовании.

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В итоге, в октябре представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» передали в Администрацию Президента 171 969 подписей граждан, возмущенных принятым федеральным законом 323-ФЗ, а член Совета Федерации Елена Мизулина внесла проект закона, в котором прописаны поправки для ст. 116 УК РФ полностью декриминализующие «близких лиц», наравне со всеми гражданами России.

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Эти события не прошли незамеченными, и, несмотря на то, что законопроект Елены Мизулиной был отклонён, законодательная инициатива, состоящая в возврате от уголовной к административной ответственности за не тяжкие побои в кругу семьи поступила в Госдуму от депутатов фракции «Единая Россия».

«Вместе с тем, новая инициатива «Единой России», состоящая в возврате от уголовной к административной ответственности за не тяжкие побои в кругу семьи, не устраивает родительскую общественность. Поскольку это только одно из требований, под которыми подписывались жители России. Ведь граждане возмущены общим курсом семейной политики в РФ, которая теперь стремится контролировать семьи по всем параметрам даже в вопросе о методах воспитания детей. Ключевым вопросом, который поднимают родители России, является установление порога невмешательства государства в семейную жизнь и закрепление этого принципа на законодательном уровне. Иначе произвол чиновников в российской детско-семейной сфере — не остановить. В связи с этим, родители России требуют встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным со своими представителями для обсуждения ситуации, создавшейся в семейной политике РФ в результате нового широкого наступления прозападного ювенального лобби, и путей выхода из сложившейся ситуации», — говорится в обращении граждан.

Отметим, что сегодня, 21 декабря, в Москве активисты РВС снова выстроятся в очередь на улице Ильинка, чтобы передать в приемную президента еще 31 тысячу подписей россиян под обращением к Владимиру Путину.

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